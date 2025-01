Poruszenie w Liverpoolu. Zwrot akcji z Salahem, sam ogłosił ws. przyszłości

Jeszcze kilka miesięcy temu chyba mało kto spodziewał się, że Liverpool FC tak pozytywnie odmieni się po odejściu z drużyny Juergena Kloppa. Arne Slot przejął zespół po Niemcu i z miejsca zaczął dominować wraz z piłkarzami zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. "The Reds" kapitalnie poczynają sobie w Premier League, mając sześć punktów zapasu nad Arsenalem, który zagrał jedno spotkanie więcej. W Champions League Mohamed Salah wraz z kolegami jest natomiast niepokonany, co sprawia iż kibice po cichu marzą o kolejnych pucharach do gabloty.

