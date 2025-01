Aryna Sabalenka - liderka rankingu WTA - walczy obecnie na turnieju w Brisbane, gdzie dotarła już do półfinału, w którym zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Dla Białorusinki jest to bezpośrednie przygotowanie do pierwszej wielkoszlemowej imprezy w sezonie - Australian Open, w trakcie której kolejny raz będzie broniła tytułu. 26-latka zabrała już także głos w sprawie premierowego w tym roku "tysięcznika" w Dausze, zapowiadając... triumf Igi Świątek, a jej słowa puścił w świat profil WTA. Padł przy tym jednak jeden kluczowy warunek.