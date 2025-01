Valencia do zaległego spotkania z Realem Madryt przystąpiła z nowym trenerem za sterami. Rubena Baraję zastąpił Carlos Corberan i jak to zwykle bywa w takich przypadkach, mieliśmy do czynienia z lekkim efektem "nowej miotły". Pierwsze minuty rywalizacji na Estadio Mestalla były wyjątkowo szalone.

Szalone sceny w Walencji. "Nietoperze" zaskoczyły Real Madryt

Real Madryt przygotowuje się do meczu ligowego z Valencią / AP / © 2024 Associated Press

Sensacja w Walencji, nerwy puściły Viniciusowi. Brazylijczyk wyrzucony z boiska

Druga połowa rozpoczęła się po myśli "Los Blancos" Po faulu na Kylianie Mbappe arbiter podyktował rzut karny, do którego podszedł Jude Bellingham . Anglik przegrał jednak próbę nerwów z Dimitrievskim i nie wykorzystał jedenastki. Powtórki pokazały, że golkiper nie miał stopy na linii bramkowej i stały fragment powinien być powtórzony. VAR jednak nie zareagował, co komentatorzy określili jako kontrowersję.

Nie udało się z karnego, udało się z akcji. W 60. minucie Francuz błysnął w indywidualnej akcji i stojąc oko w oko z bramkarzem Valencii, zapewnił trafienie wyrównujące. Radość była chwilowa, po sędzia dopatrzył się spalonego, a wynik wrócił do stanu 1:0 . Nieprawdopodobnie pechowe były to minuty dla podopiecznych Carlo Ancelottiego.

W końcu nerwy puściły Viniciusowi Juniorowi, który dał się sprokowować Dimitrievskiemu i uderzył go prosto w głowę. Werdykt nie mógł być inny - po analizie VAR Brazylijczyk został wyrzucony z boiska, a jeszcze chwilę wcześniej doszło do spięcia pomiędzy zawodnikami obu zespołów, któe zaowocowało kolejnymi kartkami. Wyrzucony skrzydłowy wpadł w dziką furię, co uchwyciły kamery. Błyskawicznie wpół złapał go Rudiger, ale postawa Viniciusa może mieć dalsze konsekwencje.