Afera w Barcelonie, aż huczy od plotek. Obóz Lewandowskiego reaguje. I to jak

FC Barcelona jest na ostatniej prostej przygotowań do pierwszego meczu w 2025 roku. Już w sobotę podopieczni trenera Hansiego Flicka wrócą do gry, mierząc się w meczu Pucharu Króla z czwartoligową ekipą UD Barbastro. W poprzednich dniach w obozie "Dumy Katalonii" doszło natomiast do "afery gastronomicznej", a jej głównym bohaterem został nie kto inny, lecz sam Robert Lewandowski.