Nerwowo w Barcelonie. Jasny sygnał dla Lewandowskiego i spółki, nikt się tego nie spodziewał

Krajowe puchary mają to do siebie, że sensacje większe lub mniejsze są w nich na porządku dziennym . Choćby niedawno w Polsce po meczu z Resovią Rzeszów ze zmaganiami pożegnał się Lech Poznań . Na początku 2025 roku o ogromnej nieprzewidywalności rozgrywek przekonali się Hiszpanie. Skazywana na pożarcie Pontevedra CF niecałe trzy dni po Sylwestrze sprawiła sensację, którą trudno będzie przebić w kolejnych miesiącach.

Czwartoligowiec mierzył się na własnym obiekcie z występującą w najwyższej klasie rozgrywkowej RCD Mallorca. Szósta siła La Ligi na teren rywala przyjechała jak po swoje. To gości miała być tylko rozgrzewka przed nadchodzącymi starciami o stawkę. No właśnie, miała. Miejscowi od samego początku dawali im się we znaki. Już w pierwszej połowie wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Dalissona de Almeidy. Czy trafienie podziałało na przyjezdnych niczym płachta na byka? Nic z tych rzeczy. "Kopciuszek" się nie zatrzymywał. Po przerwie do siatki trafiali Yelko Pino oraz Rufino Sanchez i na wypełnionym kibicami obiekcie rozpoczęła się szalona feta.