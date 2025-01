I co teraz? Płyną wstydliwe wieści z Włoch. Ulubieniec Probierza zdemaskowany

- Fajnie, że w piłce zawsze jest następny mecz i można się poprawić. Można przejść od zera do bohatera. Fajne jest to, że gramy za parę dni. Jeśli będzie mi dane, to chcę udowodnić wszystkim, że może się zdarzyć gorszy występ, ale ludzie z przypadku tutaj się nie znajdują. Jestem gotowy - te słowa Paweł Dawidowicz wypowiedział po dramatycznym w jego wykonaniu meczu z Austrią (1:3) w finałach Euro 2024.

