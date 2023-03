Reprezentację Polski czeka wstrząs? Mocna deklaracja Fernando Santosa

Musimy popracować nad mentalnością. Bo kiedy traci się dwie bramki, to trzeba wrócić do gry, skonfrontować się z tym, co się dzieje. Zawodnicy mają duże zaangażowanie i pasję, ale musimy popracować też nad kwestią mentalną - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej po meczu Czechy - Polska (1:3) selekcjoner naszej reprezentacji, Fernando Santos.