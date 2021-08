Zieliński bardzo pechowo rozpoczął nowy sezon Serie A. W meczu z Venezią już w pierwszej połowie doznał kontuzji i musiał przedwcześnie opuścić boisko.

Na łamach portalu "Łączy Nas Piłka" na temat urazu Zielińskiego wypowiedział się Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski.



Piotr Zieliński nie zagra w meczach reprezentacji Polski?

- Chodzi dokładnie o mięsień czworogłowy. Piotrek ma dużego krwiaka od stłuczenia. To bardzo bolesny uraz, na szczęście wydaje się, że z kolanem jest wszystko w porządku - powiedział.



- Rokowania są trudne. Niemnie jednak, występ zawodnika we wrześniowych meczach reprezentacji jest zagrożony. Być może więcej będziemy mogli powiedzieć we wtorek, po badaniach obrazowych - stwierdził Jaroszewski.

Doniesienia włoskich mediów są bardzo różne. Niektóre źródła mówią o 2-3 tygodniach przerwy, inne nawet o trzech miesiącach.



Wygląda na to, że w najbliższych meczach reprezentacja Polski będzie musiała poradzić sobie bez środkowego pomocnika Napoli. "Biało-Czerwoni" zmierzą się niebawem z Albanią (2 września), San Marino (5 września) oraz Anglią (8 września) w meczach eliminacji do mistrzostw świata.

