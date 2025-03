To był piękny powrót Świątek z 2:4 po finał w Indian Wells. Triumf po 109 minutach walki

Iga Świątek i Indian Wells to doskonałe połączenie. Idealnie potwierdza to statystyka ostatnich występów Polki w turnieju BNP Paribas Open. Nasza tenisistka po raz czwarty z rzędu zameldowała się w najlepszej "4" imprezy. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego powalczy z Mirrą Andriejewą o drugi z rzędu, a trzeci w sumie finał w Kalifornii. Po raz pierwszy raszynianka awansowała do decydującego starcia przed trzema laty. Wówczas Świątek pokonała w półfinale Simonę Halep - 7:6(6), 6:4. W ramach zapowiedzi przypominamy tamten pojedynek.