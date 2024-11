Bolesna porażka Polaków, koszmar w samej końcówce. To już koniec marzeń

Przedmeczowy układ był prosty - reprezentacja Polski potrzebowała minimum jednego punktu, by zapewnić sobie trzecie miejsce w grupie, a tym samym grę w barażu o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Porażka była równoznaczna z automatyczną relegacją o szczebel niżej.

Nie można było jednak kalkulować, trzeba było walczyć o pełną pulę. Prawdopodobnie z takiego założenia wyszedł też trener Michał Probierz, bo jego podopieczni od razu ruszyli do ataku. Najpierw prostopadłe podanie otrzymał Sebastian Szymański , który niestety szukał dogrania, zamiast strzału, a ten wariant nie przyniósł zagrożenia, podobnie jak zablokowana centra Nicoli Zalewskiego.

Obiecujący początek i... błyskawiczny gol Szkotów

I tak Szkoci spokojnie przyjęli kilka ataków naszej drużyny. Po czym sami ruszyli do kontry. Niestety - od razu zrobili to skutecznie. Kluczową rolę przy akcji bramkowej odegrał robiący ostatnio furorę na Wyspach 19-letni Ben Doak, który wycofał piłkę w okolice linii szesnastego metra. Tam czekał na nią John McGinn, który uderzył niezbyt mocno, ale niezwykle celnie, po ziemi, pokonując Łukasza Skorupskiego .

W 18. minucie nie powinien mieć już nic do powiedzenia, gdy Nicola Zalewski - wykorzystując fatalny błąd Szkotów w rozegraniu - zagrał piłkę w pole karne do niepilnowanego Karola Świderskiego. Ten spudłował jednak w niewytłumaczalny sposób, po czym schował twarz w dłoniach. Co gorsza, pięć minut później znów mógł żałować zmarnowanej okazji. Był progres, bo po dobrym przyjęciu piłki z obrońcą na plecach tym razem trafił w światło bramki, lecz na jego drodze stanął Craig Gordon, sprytnie skracając kąt.