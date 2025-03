Już niebawem reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Będzie to główny, ośmiokolejkowy punkt 2025 roku dla "Biało-Czerwonych". W marcu, wrześniu i listopadzie nasza kadra rozegra po dwa mecze kwalifikacyjne, a w czerwcu i październiku po jednym. Oznacza to, że właśnie w tych dwóch miesiącach otworzą się okienka na rozegranie sparingów . W styczniu Przegląd Sportowy Onet donosił, że rywalami będą kolejno Mołdawia i Nowa Zelandia.

Polska - Nowa Zelandia coraz bliżej. PZPN mówi o finiszu negocjacji

Co z "październikową" Nową Zelandią? Negocjacje wciąż trwają, ale są na ostatniej prostej. To egzotyczny rywal, mierzyliśmy się z nimi tylko dwa razy w historii. Najpierw w 1999 r. w Pucharze Króla Tajlandii (0:0, triumf piłkarzy Janusza Wójcika po rzutach karnych) oraz 2:0 w 2002 roku pod wodzą Zbigniewa Bońka. Było to czwarte z pięciu spotkań za jego kadencji, odbyło się 4 dni po bolesnej, przypominanej do dziś, uznawanej za symbol jego niepowodzenia szkoleniowego przegranej 0:1 z Łotwą.