Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie rozgrywki Ligi Narodów 2020/21 od meczu z Holandią, 4 września w Amsterdamie - poinformował w piątek PZPN. Jeszcze nie wiadomo, czy spotkanie odbędzie się z udziałem publiczności.

W wyniku marcowego losowania biało-czerwoni trafili do grupy 1 najwyższej dywizji (A), razem z Holandią, Włochami oraz Bośnią i Hercegowiną.

Trzy dni po meczu w Amsterdamie czeka ich kolejny mecz wyjazdowy w Bośni i Hercegowinie.

Biało-czerwoni w pierwszej edycji Ligi Narodów (2018/19) spadli z Dywizji A, jednak dzięki reformie rozgrywek i poszerzeniu najwyższej dywizji z 12 do 16 drużyn, utrzymali się w niej, podobnie jak Niemcy, Chorwacja oraz Islandia.

Dywizje A, B i C składają się z czterech grup, a najniższa D - tylko z dwóch. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four), zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021. Polska stara się o rolę jego gospodarza.

Tytułu zdobytego w pierwszej edycji bronić będzie Portugalia.

Terminarz spotkań Polski w LN 2020/21 (wszystkie mecze o godz. 20.45)

4 września - Holandia - Polska (Amsterdam)

7 września - Bośnia i Hercegowina - Polska



11 października - Polska - Włochy



14 października - Polska - Bośnia i Hercegowina



15 listopada - Włochy - Polska



18 listopada - Polska - Holandia