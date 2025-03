Gracze Legii poza reprezentacją. Feio reaguje: "Trudno mi sobie wyobrazić"

Dotychczas przygotowania do przerwy reprezentacyjnej upływa Polakom pod znakiem wielu kontuzji. Niedawno otrzymaliśmy informację o braku kolejnego kluczowego reprezentanta, który miał pomóc w walce w eliminacjach do MŚ 2026. Jak się jednak okazało, problemy zdrowotne nie ominęły również piłkarzy, pierwotnie powołanych do gry w kadrze U-20. Po meczu 25. kolejki z występem w młodzieżowej kadrze pożegnał się prawdopodobnie bramkarz Jagiellonii Białystok Sławomir Abramowicz, który według słów trenera Adriana Siemieńca od jakiegoś czasu zmaga się z problemami mięśniowymi.