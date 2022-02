"Szwedzki Związek Piłki Nożnej zdecydował, że reprezentacja mężczyzn nie rozegra ewentualnego meczu barażowego z Rosją - niezależnie od tego, gdzie będzie rozgrywany mecz. Zarząd związku wzywa również FIFA do odwołania meczów barażowych w marcu, w których uczestniczy Rosja." - napisano w oficjalnym komunikacie.

Wojna na Ukrainie. Polska i Szwecja ogłosiły, do rywalizacji z Rosją nie podejdą

Wcześniej tego dnia to Polska jako pierwsza ogłosiła, że nie ma zamiaru podejść do rywalizacji z Rosją. Pojawił się apel do FIFA o rozwiązanie tej sprawy z uwzględnieniem rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę.

- Niczym nieuzasadniona inwazja wojskowa na Ukrainę uniemożliwia obecnie jakiekolwiek futbolowe kontakty Rosją. Nalegamy, aby FIFA zdecydowała, że mecze barażowe w marcu, w których weźmie udział Rosja, zostały odwołane. Niezależnie od tego, co FIFA zdecyduje się zrobić,my z Rosją nie zagramy - mówi zdecydowanie Karl-Erik Nilsson prezes Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej.

Oprócz względów moralnych Szwedzi stawiają pytania dotyczące bezpieczeństwa. Ich zdaniem konfrontacja z reprezentacją Rosji na jakiejkolwiek płaszczyźnie i nawet na neutralnym terenie niesie ze sobą znamiona możliwych zamieszek i nieprzewidywalnych wydarzeń.