Japonia rozegrała zaległy mecz eliminacji mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku z zespołem Myamnar, czyli Birmy. Na boisku w Chibie zespół japoński zdemolował rywali aż 10-0, a jest to o tyle interesujące, że w poprzednim meczu eliminacji mundialu w strefie azjatyckiej Japończycy też zanotowali wynik dwucyfrowy - w marcu pokonali 14-0 Mongolię. Wtedy aż trzy gole padły w doliczonym czasie!



W meczu z Birmą dziesięć bramek dla Japonii zdobyli: Yuya Osako z Werderu Brema (pięć goli), Takumi Minamino z Southampton FC (dwa gole), Hidemasa Morita z CD Santa Clara, Daichi Kamada z SVV St. Truiden, Ko Itakura z FC Groningen.



Mamy więc 24 gole dla Japonii w dwóch meczach, co daje trudną do wyobrażenia średnią. Imponujący jest też bilans Japończyków w całych kwalifikacjach - strzelili oni 37 bramek w sześciu meczach i nie stracili ani jednego gola. Zapewnili już sobie awans do kolejnej, tym razem decydującej już o wyjeździe do Kataru rundy kwalifikacji w Azji.



Japonia poza zasięgiem w walce o mundial

W grupie z Japonią poza Birmą i Mongolią grają również Tadżykistan i Kirgistan. Tadżykowie zajmują drugie, premiowane także awansem miejscem z przewagą trzech punktów nad Kirgizami, ale i jednym meczem rozegranym więcej. Kirgiska drużyna w czerwcu zagra z najsłabszą w grupie Mongolią, a Tadżykistan czeka ciężki bój z nieosiągalną Japonią.

Awans do kolejnej rundy zdobędzie zwycięzca każdej z grup plus cztery najwyżej notowane zespoły z drugich miejsc. Aktualnie sytuacja w grupach w Azji wygląda tak:



A. Syria - 15 pkt, Chiny i Filipiny po 7 pkt, Malediwy 6 pkt



B. Australia - 12 pkt, Kuwejt i Jordania po 10 pkt



C. Irak - 11 pkt, Bahrajn - 9 pkt, Iran - 5 pkt

D. Arabia Saudyjska - 11 pkt, Uzbekistan - 9 pkt, Singapur - 7 pkt



E. Katar (zakwalifikowany już jako gospodarz) - 16 pkt, Oman - 12 pkt



F. Japonia - 18 pkt, Tadżykistan - 10 pkt, Kirgistan - 7 pkt, Birma - 6 pkt



G. Wietnam - 1 pkt, Malezja - 9 pkt, Tajlandia - 8 pkt, Emiraty Arabskie - 6 pkt



H. Korea Południowa i Liban po 7 pkt, Turkmenistan - 6 pkt