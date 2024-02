Słynny rajdowiec z poważnymi zarzutami. Leszek Kuzaj wydał oświadczenie

We wtorek 6 lutego do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął oficjalny akt oskarżenia przeciwko czterokrotnemu rajdowemu mistrzowi Polski Leszkowi Kuzajowi, któremu - wedle komunikatu wydanego przez prokuraturę - zarzuca się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wieczorem następnego dnia 55-latek wydał oświadczenie, w którym m.in. wniósł o to, by przy opisie jego sprawy posługiwać się pełnymi danymi oraz pełnym wizerunkiem.