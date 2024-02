Słynny kierowca rajdowy z poważnymi zarzutami. Grozi mu surowa kara. Jest komunikat prokuratury

We wtorek media obiegła wiadomość dotycząca tego, że Leszek K., czterokrotny rajdowy mistrz polski, spotkał się oficjalnie z poważnymi zarzutami dotyczącymi m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą - to właśnie 6 lutego bowiem do krakowskiego Sądu Okręgowego trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Teraz z kolei pojawiły się informacje dotyczące tego, jaki maksymalny wymiar kary może ewentualnie grozić 55-latkowi.