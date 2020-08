- Chcemy budować przyszłość razem z najlepszym zawodnikiem w historii klubu, dlatego nie rozważamy jego odejścia. Musimy okazać ogromny szacunek Messiemu, ponieważ jest najlepszym piłkarzem na świecie - powiedział dyrektor sportowy FC Barcelona Ramon Planes. "Duma Katalonii" odniosła się w ten sposób do faksu, w którym Lionel Messi zakomunikował odejście z klubu. Według hiszpańskich mediów Argentyńczyk chciałby się jednak przenieść do Manchesteru City.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kołtoń: Ostatnie miesiące to katastrofa na linii Bartomeu - Messi. Wideo INTERIA.TV Primera Division Primera Division. Hiszpańskie media: Lionel Messi podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

Rewolucja w FC Barcelona prędzej czy później musiała się rozpocząć, lecz mało kto przypuszczał, że będzie miała ona aż taką dynamikę, a jej twarzą stanie się Lionel Messi.



We wtorek Argentyńczyk przesłał do klubu faks z informacją, że chce wykorzystać klauzule odejścia, która pozwala mu opuścić klub po końcu każdego sezonu. Włodarze "Dumy Katalonii" twierdzą jednak, że zawodnik mógł z niej skorzystać jedynie do 10 czerwca.



- Chcemy budować przyszłość razem z najlepszym zawodnikiem w historii klubu, dlatego nie rozważamy jego odejścia. Musimy okazać ogromny szacunek Messiemu, ponieważ jest najlepszym piłkarzem na świecie - powiedział w środę dyrektor sportowy FC Barcelona Ramon Planes.

Reklama

Niektórzy kibice i dziennikarze przypuszczali, że Messi prowadzi bardzo ryzykowną grę, mającą na celu wymuszenie poddania się do dymisji prezydenta klubu Jose Bartomeu. Według "TyC Sports" Hiszpan miał zakomunikować swoje odejście wczoraj.