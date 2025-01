Copa del Rey i Wojciech Szczęsny. "Nagrodą pocieszenia" mogą być starcia z Realem Madryt czy Atletico

"Logika podpowiada nam, że Peña pozostanie między słupkami, a Szczęsny, o ile nie dojdzie do serii błędów ze strony jego rywala, zatrzyma nagrodę pocieszenia, jaką jest granie w Copa del Rey. Flick w żadnym momencie nie wahał się co do wyboru Peñi. Spisuje się dobrze i, co być może najważniejsze, nie popełnia większych błędów" - czytamy.