"Daily Mirror" opisuje tę sytuację bez ogródek - "Paul Pogba odejdzie tego lata z Manchesteru United". Choć nic nie zostało jeszcze spisane na papierze, to doniesienia o odrzuceniu propozycji nowej umowy mocno uprawdopodobniają ten scenariusz.

Premier League. Najdroższy gracz w historii klubu opuści United?

Paul Pogba to najdroższy transfer w historii klubu z Old Trafford - latem 2016 roku wrócił z Juventusu do Anglii za kwotę 89 mln funtów, poprawiając w ten sposób o blisko 30 mln poprzedni rekord, ustanowiony dwa lata wcześniej przez odchodzącego z Realu Madryt Angela di Marie.



Choć w United nikt nie wątpił, że piłkarz jest ważną częścią pierwszego składu (mimo - czasami - gorszych i mało owocnych okresów w grze), to o jego odejściu zaczęto mówić już kilka sezonów temu. Tym razem jednak "ewakuacja" Pogby z klubu wydaje się coraz bardziej prawdopodobna.



Reklama

Najnowsze informacje z igrzysk olimpijskich - Sprawdź

Paul Pogba przeszedł obojętnie obok propozycji

Francuski zawodnik miał bowiem odrzucić propozycję nowego, lukratywnego kontraktu ze strony drużyny z Manchesteru o wartości 50 mln funtów. Zarobki pomocnika, jedne z najwyższych w klubie (zaraz obok pensji Davida De Gei), miałyby więc jeszcze wzrosnąć, ale Pogba - i jego agent, Mino Raiola, przeszli obok tych pieniędzy obojętnie.



Paul Pogba ma być niezadowolony ze swojego obecnego losu i szuka zmiany otoczenia. Jeśli "Czerwone Diabły" szybko nie przekonają go do zmiany zdania, to będą zmuszone sprzedać go tego lata, jeśli chcą cokolwiek zarobić na swojej gwieździe. Kontrakt Francuza wygasa bowiem wraz z końcem przyszłego sezonu.



Największe zainteresowanie piłkarzem wyraża Paris Saint-Germain, o czym informowaliśmy w czwartek w Interii. W przeszłości mówiło się też wiele o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt oraz byłego klubu Pogby, turyńskiego Juventusu.



Pogba wszedł na piłkarskie salony po transferze do "Juve"

Francuski gracz z Manchesterem United związał się po raz pierwszy jeszcze jako nastolatek - w 2009 roku przeszedł do angielskiej ekipy z klubu ze swojej ojczyzny, Le Havre. Do "Starej Damy" odszedł w 2012 roku i to właśnie tam, we włoskim Piemoncie, wyrósł na gwiazdę światowego formatu.

Zdjęcie Paul Pogba odrzucił nowy, warty kilkadziesiąt milionów funtów kontrakt. Czy to gra negocjacyjna, czy zwiastun transferu? / Pool Getty/Associated Press/East News / East News

PaCze