Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia, że Pogba nie jest szczęśliwy w Manchesterze i chciałby zmienić otoczenie. Pogłoski uspokoiły się nieco po dobrych występach pomocnika w Premier League, ale teraz głosy łączące Pogbę z odejściem powracają.

Transfer do drużyny wicemistrza Francji wydaje się tym bardziej prawdopodobny, że po mistrzostwach świata pojawiały się już głosy, że na przenosiny do Paryża miałby ochotę sam piłkarz. Pogba chciałby zagrać w jednym zespole m.in. z Kylianem Mbappe.

To byłby kolejny wielki transfer PSG po tym, jak do zespołu dołączyli: bramkarz Gianluigi Donnarumma (z AC Milan), obrońcy Sergio Ramos (z Realu Madryt) i Achraf Hakimi (z Interu Mediolan, a także pomocnicy Georginio Wijnaldum (z Liverpoolu) i Danilo Pereira (z FC Porto). Już na ten moment francuski klub można więc śmiało określić "królem polowania", a jak widać, to może nie być koniec wzmocnień zespołu prowadzonego przez Mauricio Pochettino.

RF