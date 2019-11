Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W tym sezonie awans do Final Four to ponownie nasz cel. Zespół został ostatnio mocno przebudowany i potrzebujemy trochę czasu, żeby znów prezentować się jak najlepiej. Chcemy pokazać, że nasz klub jest dla wszystkich Polaków - mówi w rozmowie z Interią prezes i właściciel PGE VIVE Kielce Bertus Servaas.