Bartosz Kurek spakował walizki i wyjechał z Polski. Pokazał zdjęcie

Bartosz Kurek i Anna Kurek zakończyli już sezony, co oznacza, że mogli udać się na upragniony wypoczynek. Para na co dzień nie mieszka razem ze względu na klubowe zobowiązania, ale teraz wreszcie oboje mogli spakować walizki i wyjechać z Polski, by cieszyć się milo spędzonym czasem. Siatkarz w mediach społecznościowych opublikował wspólne zdjęcie z żoną i wyjawił, gdzie z nią pojechał.