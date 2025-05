Najpierw starcie z Igą Świątek, teraz taka wiadomość. Nawet nie wyszła na kort

Finalistka Wimbledonu i US Open w stolicy Włoch pojawiła się na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju. W poniedziałek, czyli w dniu losowania drabinki turniejowej, przetestowała formę Igi Świątek - panie trenowały na Campo Centrale , gdzie rozegrały sparingowy mecz. Trzy dni później Jabeur miała rozpocząć rywalizację w turnieju głównym.

WTA Rzym 2025. Ons Jabeur nie zagra z Petrą Kvitovą

Tunezyjka, podobnie jak Świątek, przystąpiła do zmagań rozstawiona, więc w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W drugiej miała z kolei zagrać z Petrą Kvitovą. Czeszka, która jest dwukrotną mistrzynią Wimbledonu (tytuły zdobywała w 2011 i 2014 roku), w pierwszej rundzie poradziła sobie z Iriną-Camelią Begu (7:5, 6:1).