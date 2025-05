Dramat i nagła zmiana w życiu Darii Abramowicz. Nie miała wyboru, nastąpił koniec

Wypadek przekreślił szanse na karierę sportową Darii Abramowicz. Nie boi się o tym mówić

Już w dzieciństwie Daria Abramowicz zaczęła trenować żeglarstwo i to właśnie z tym sportem wiązała swoją karierę. Jak wspominała, był to "nieodłączny element jej tożsamości". Niefortunny wypadek przekreślił jednak jej szanse na karierę sportową i zmusił do zmiany priorytetów. O jego szczegółach opowiedziała w jednym ze swoich podcastów.

Przestałam żeglować z dnia na dzień. Mając 18 lat, spadłam z przyczepy podczas pakowania sprzętu i złamałam nadgarstek. I tak się skończyło moje żeglowanie, czyli coś, co zaczęłam, mając zaledwie kilka lat i co było podstawowym elementem mojego funkcjonowania i mojej tożsamości

- Świat dla mnie momentalnie się obrócił. Mając to doświadczenie przepracowane terapeutycznie, zanim weszłam w zawód psychologa sportowego, zyskałam duży kapitał. Trafia do mnie wielu zawodników w trakcie, a także po kontuzjach, zmieniających swoje role w środowisku sportowym. Mówią do mnie: Pani Dario opowiadam to Pani, bo wiem, że zostanę zrozumiany - dodała psycholożka Igi Świątek.