Marcin Animucki: Ekstraklasa w najlepszym momencie od dekad. Teraz czas na kolejny krok III EKSiT

"To nie przypadek. To efekt strategii" - Marcin Animucki o sukcesie Ekstraklasy w rankingu UEFA

Polska Ekstraklasa po raz pierwszy od dekad awansowała na 15. miejsce w klubowym rankingu UEFA, co oznacza, że już za półtora roku dwie drużyny zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów. - To wynik ciężkiej pracy klubów i przemyślanej strategii - mówi z dumą Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA.

- Miejsce 15. to było nasze minimum. Teraz z 13. pozycji ruszamy do nowego sezonu. A jeśli awansujemy na 11., da to nam bezpośrednie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. To jest nasz cel - mówi Animucki. Klucz? Więcej drużyn w pucharach i więcej punktów.