Siatkarz skreślony przez Grbicia "odpowiedział" Serbowi. Co za reakcja trenera

Bartosz Kwolek jest jedną z najważniejszych postaci Aluron CMC Warty Zawiercie, która wciąż pozostaje w grze o złoto PlusLigi, a już niebawem wystąpi w Final Four Ligi Mistrzów. Nic więc dziwnego, że przyjmujący, który w 2018 roku wywalczył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata, był upatrywany w roli kandydatów do gry w kadrze Nikoli Grbicia. Pod koniec marca okazało się jednak, że Serb już drugi rok z rzędu nie znalazł miejsca dla Kwolka w swojej kadrze.

Decyzja selekcjonera wywołała duże kontrowersje i stała się przedmiotem licznych dyskusji. Sam Grbić sugerował, że Kwolek nie pasuje do jego koncepcji gry. W rozmowie ze sport.pl wrócił też do sytuacji z 2023 roku, kiedy to przyjmujący został przez niego zaproszony na zgrupowanie.