Tata Bartosza Kurka trenował siatkówkę

U Kurków doszło do pewnej zamiany pokoleniowej. Tata wicemistrza olimpijskiego niedługo po narodzinach pierwszego syna wyprowadził się z rodziną do Nysy i został zawodnikiem miejscowej Stali. Grał tam przez cztery lata, potem miał krótką przerwę na grę dla AZS Częstochowa, a następnie powrócił do dawnego zespołu, w którym zakończył karierę w 2006 roku (z przerwą na wypożyczenie do Gwardii Warszawa).