Walkower w meczu Polki. Zapadło rozstrzygnięcie w kwestii awansu do ćwierćfinału

Na przełomie marca i kwietnia Katarzyna Kawa zagwarantowała sobie miejsce w eliminacjach do wielkoszlemowego Roland Garros. To efekt kapitalnego występu w Bogocie, gdzie nasza reprezentantka przeszła od kwalifikacji aż do wielkiego finału. Ostatecznie w decydującym starciu o tytuł rangi WTA 250 musiała uznać wyższość tenisistki gospodarzy - Camili Osorio.