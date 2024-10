Najlepsza siódemka 8. serii Orlen Superligi

Specjalista od "Świętych Wojen". Doświadczony Chorwat znów pokazał kunszt w meczu z Industrią Kielce i dołożył nie cegiełkę, ale cegłę do triumfu swojego zespołu. Odbił 13 piłek, co dało mu 42 procent skuteczności. Na posterunku był w ostatnich minutach, kiedy przyjezdni mieli szanse, aby powalczyć o punkty. 37-latek zamurował dostęp do swojej bramki. Wybronił cztery karne. Pojawiają się głosy, aby przedłużyć z nim kontrakt po sezonie... tylko na mecze z Kielcami.