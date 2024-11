Ceny biletów wahają się od 15 zł dla grup zorganizowanych ze szkół i klubów sportowych do 249 zł za bilety w najwyższej kategorii. Do sprzedaży trafią także bilety premium oraz dedykowane loże.

Byłeś na Superpucharze? Masz pierwszeństwo wyboru miejsca

12 listopada o godz. 12:00 ruszy zamknięta sprzedaż biletów na Superpuchar Polski w piłce ręcznej na platformie Eventim.pl. To wyjątkowa okazja dla tych, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji wydarzenia w 2024 roku. Kibice ci będą mogli skorzystać z przywileju pierwszeństwa wyboru najlepszych miejsc na trybunach Atlas Areny. Jak to działa? W trakcie zakupu biletów na Superpuchar Polski Łódź’25, wystarczy podać numer zamówienia biletu z poprzedniej edycji wydarzenia, który platforma Eventim.pl wysyłała mailowo jako potwierdzenie zawartej transakcji. Numer ten należy wpisać w czasie zakupu wejściówek na edycję Superpucharu w 2025 roku. Dzięki temu system zidentyfikuje kibica, który będzie mógł wybrać dowolne miejsce w hali dla siebie oraz do 5 osób towarzyszących. Łącznie jedna osoba może więc nabyć do 6 biletów. Zamknięta sprzedaż potrwa do 15 listopada do godziny 12:00.