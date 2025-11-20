Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gigantyczne emocje w starciu mistrza Polski. I znów decydowała ostatnia minuta

Choć formalnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów zaczęła się runda rewanżowa, to Orlen Wisła Płock dopiero pierwszy raz rywalizował z wicemistrzem Danii - GOG Handbold. W arcyważnym spotkaniu dla układu tabeli, bo obie ekipy walczą o trzecią pozycję i miały bardzo zbliżony dorobek. W Svendborgu "Nafciarze" momentami grali świetnie, momentami zaś fatalnie, niezrozumiale źle. Ale wygrali, co sprawia, że potencjalny polski dwumecz o ćwierćfinał Ligi Mistrzów jest coraz bliżej. Co musi się stać, by doszło do konfrontacji Płocka i Kielc?

Dwóch zawodników drużyny piłki ręcznej ORLEN świętuje sukces na boisku, jeden ubrany w niebieską koszulkę, drugi w czerwony trykot z napisem ORLEN i numerem 32, wyrażają radość unosząc ręce do góry.
Lovro Mihić i Mirko AlilovićPaweł Piotrowski/400mm.plNewspix.pl

Mistrzowie Polski z Płocka tydzień temu zakończyli jakby pierwszą część fazy grupowej - na półmetku zmagań zajmowali trzecie miejsce. Tyle że było to trochę fałszywe, bo za sobą mają już obie potyczki z Barceloną, a nie mierzyli się z wicemistrzem Danii - GOG z maleńkiego Gudme na Fionii.

Jeśli przed dwumeczem z Barceloną na Mazowszu były jeszcze marzenia o drugiej pozycji w grupie B, tylko za Magdeburgiem, to Katalończycy raczej już je wybili. Celem Orlenu Wisły powinna być walka o utrzymanie trzeciej lokaty, ale podobne aspiracje - i zbliżony dorobek - mają PSG, OTP Bank-Pick Segedyn i właśnie GOG. Na Węgrzech płocczanie już wygrali, w Danii grali dzisiaj, PSG ograli w swojej hali. Za tydzień czeka ich rewanż w Paryżu, za dwa tygodnie - starcie z GOG w Orlen Arenie. Być może już wtedy mistrz Polski będzie mógł "przyklepać" sobie de facto trzecie miejsce.

    A że w drugiej grupie Industria Kielce jest coraz bliżej szóstej pozycji, to niewykluczona jest kolejna "Święta Wojna", ale tym razem o ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

    Dlatego tak istotne było starcie "Nafciarzy" w Svendborgu.

    Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. GOG Handbold kontra Orlen Wisła Płock. 20 minut wymiany ciosów. A później koncert mistrza Polski

    Wczoraj w Aalborgu solidne lanie od mistrza Danii dostała Industria Kielce, ale dziś podobnego scenariusza trudno się było spodziewać. Aalborg celuje w triumf w tych rozgrywkach, ma w składzie światowej klasy gwiazdy, kapitalną drugą linię. A GOG to zespół młody, nawet bardzo młody - wsparty kilkoma starszymi zawodnikami. Nieobliczalny, ale też i nierówny.

    GOG przywiózł już punkty z Macedonii Północnej i Chorwacji, sprawił sensację w Paryżu. Ale też przegrał wszystkie mecze w swojej hali, bywa zaskakiwany w lidze duńskiej, nie tylko przez Aalborg.

    Zawodnik w niebieskim stroju wykonuje dynamiczny rzut piłką ręczną, będąc otoczonym przez dwóch obrońców w żółto-czerwonych strojach. W tle widoczna publiczność uważnie obserwuje przebieg meczu.
    Gergo FazekasFRANK CILIUS/Ritzau ScanpixAFP

    Przez blisko 20 minut gospodarze pokazywali wszystkie swoje atuty, ale też i ich defensywa nie stanowiła większego problemu dla gości z Polski. Po kwadransie było 9:9, chwilę później - 10:10. A bramkarze GOG nie mieli w dorobku choćby jednej skutecznej interwencji. Aż wreszcie w 17. minucie Salah Boutaf obronił rzut z sześciu metrów Dawida Dawydzika.

    Gospodarze nie zdołali jednak objąć po raz drugi prowadzenia, poprzednio było 1:0, bo za moment trzecią interwencję zaliczył Alilović. A później Chorwat odbił jeszcze karnego Frederika Bjerre.

    Gdy Melvyn Richardson trafił na 13:10 - pierwszy raz w tym spotkaniu "Nafciarze" odskoczyli tak wyraźnie. A to nie był koniec - Gergo Fazekas rzucił przez całe boisko do pustej bramki na 14:10, bo gospodarzom nie wyszła akcja siedmiu na sześciu.

    Płocczanie trafili akurat na słabszy moment GOG, wicemistrzowie Danii popsuli nawet kontratak, czyli swoją broń firmową. A na dodatek fenomenalnie bronił raz za razem Mirko Alilović, za chwilę było już 16:10. I trener gospodarzy Kasper Christensen już po raz drugi musiał prosić o przerwę.

    Doświadczenie mistrza Polski zdecydowanie brało górę w tym fragmencie spotkania. Mogło być ono kluczowe, tak jak wczoraj kluczowy był drugi kwadrans w starciu Aalborga z Industrią Kielce. Tam 16:10 było po 30 minutach, ale dla gospodarzy. A tu Melvyn Richardson mógł rzucić na 17:10, fatalnie spudłował. Po pierwszej połowie płocczanie prowadzili 17:13, a mogli wyżej.

    Zawodnik w niebieskiej koszulce z piłką w ręku, koncentrujący się na grze podczas meczu piłki ręcznej, w tle widać nieostrego przeciwnika w białym stroju oznaczonego numerem 19.
    Michał DaszekFoto Olimpik/Nur PhotoAFP

    I to się zemściło, bo "Nafciarze" wyszli na drugą połowę zdekoncentrowani, złe wybory przy rzutach z czystych pozycji podejmowali kolejno: Dawydzik, Fazekas i Zarabec. GOG odrabiał straty, w 39. minucie Alilović odbił piłkę po rzucie w kontrze Antona Lindskoga. A mogło być 19:19.

    Teraz zdobywanie bramek nie przychodziło już mistrzom Polski tak łatwo, świetną zmianę dał też rezerwowy golkiper wicemistrza Danii Salah Boutaf. Aż w końcu, w 46. minucie, gospodarze wyrównali - na 22:22.

    Zrobiło się więc nerwowo, nie takiego rozwoju sytuacji oczekiwał Xavier Sabate. Gospodarze "pomagali" kolejnymi karami dwóch minut, bo grali ostro. Ale i płocczanie podejmowali "dziwne" decyzje. Przy stanie 26:25 dla mistrza Polski Richardson rzucił z karnego dobre pół metra nad bramką, za moment Zoltan Szita zobaczył czerwoną kartkę za faul. I w 53. minucie znów był remis - 26:26.

    Płocczan ratował Mitja Janc, kolejną karę dostał Leon Susnja, kolejnego karnego zmarnował Richardson. "Nafciarze" męczyli się, ale odskoczyli jednak znów na dwie bramki, grając w osłabieniu.

    Gdy zaczynała się ostatnia minuta, wiślacy prowadzili 29:28, ale rywale mieli piłkę. Obaj trenerzy nie mogli już prosić o przerwy, zespoły grały więc "na żywioł". I Duńczycy popełnili błąd, Przemysław Krajewski dobił rywali.

    "Nafciarze" zdobyli bezcenne dwa punkty.

    GOG Handbold - Orlen Wisła Płock 28:30 (13:17)

    GOG: Johannesson (0/10 - 0 proc.), Boutaf (13/33 - 39 proc.) - Vilhelmsen 8, Bjerre 7, Pedersen 3, Mittun 3, Dalby 2, Vind 2, Lindskog 2, Teglgaard 1, Pedersen, Lang, Nygard, Darling, Tonnesen.

    Kary: 10 minut. Rzuty karne: 3/5.

    Orlen Wisła: Alilović (14/42 - 33 proc.), Bergerud - Fazekas 6, Dawydzik 6, Richardson 4 (1/3 z karnych), Zarabec 3, Mihić 3, Janc 2, Susnja 2, Krajewski 2, Ilić 1, Szita 1, Daszek, Szyszko, Samoiła, Kosorotow.

    Kary: 8 minut. Rzuty karne: 1/3.

    Czerwona kartka: Szita (faul).

    Oli Mittun
    1' , 17' , 58'
    Lasse Vilhelmsen
    5' , 8' , 12' , 31' , 33' , 33' , 41' , 47'
    Frederik Bjerre
    7' , 13' , 14' , 15' , 26' , 44' , 52'
    Kasper Pedersen
    13'
    Oskar Rasmussen
    26' , 48'
    Frederik Pedersen
    30' , 45' , 46'
    Anton Lindskog
    37' , 57'
    William Dalby Enoch
    38' , 53'
    Przemysław Krajewski
    2' , 60'
    Leon Susnja
    3'
    Melvyn Richardson
    4' , 11' , 16' , 21'
    Gergo Fazekas
    7' , 8' , 21' , 34' , 48' , 49' , 50' , 56'
    Dawid Dawydzik
    13' , 18' , 27' , 32' , 44' , 57'
    Zoran Ilic
    14'
    Miha Zarabec
    14' , 19' , 23'
    Zoltan Szita
    24'
    Mitja Janc
    40' , 54'
    Lovro Mihić
    43' , 47'
