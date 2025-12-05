Małysz ujawnia ws. Nawrockiego, to będzie koniec. Prawda wyszła na jaw

Po rywalizacji w Lillehammer, Falun i Kuusamo Puchar Świata w skokach narciarskich wraz z najlepszymi skoczkami przenosi się Polski, a dokładniej do Wisły. W piątek oficjalnie rozpocznie się pierwszy "polski" weekend (potem będzie jeszcze w Zakopanem) w cyklu. Rywalizację panów w czwartek i piątek przed południem poprzedziły jeszcze panie, jednakże ich walka nie przyciągnęła zbyt dużej liczby kibiców.

Nieco inaczej sprawa ma wyglądać w przypadku mężczyzn. Wśród widzów z pewnością będą chociażby Janne Ahonen czy Martin Schmitt, czyli żywe legendy skoków. Co ciekawe, bardzo często na polskich skoczniach pojawiał się także prezydent Andrzej Duda. Zdarzało się, że poza wiernym kibicowaniem naszym skoczkom wręczał także nagrody dla najlepszych zawodników.

Wobec takich "tradycji" poprzedniego prezydenta można było spodziewać się także ewentualnej obecności w Wiśle aktualnego, Karola Nawrockiego. Ten jednak nie pojawi się na skoczni. Nie jest tajemnicą, iż ma on powiązania ze sportem, a szczególnie z boksem i piłką nożną. Wielokrotnie już pojawiał się na obiektach piłkarskich, gdzie oglądał m.in. Lechię Gdańsk czy reprezentację Polski. Kilka słów tej sprawie dla portalu Sport.pl powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz.

Małysz ujawnił, Nawrockiego nie będzie w Wiśle

Jak przyznał były skoczek, nawet nie wie, czy Nawrocki otrzymał zaproszenie na zawody, gdyż się tym nie zajmował. Mimo to zawsze jest mile widziany. Co więcej, 48-latek zdradził, że nie miał jeszcze okazji poznać nowego prezydenta i ma nadzieję, że niebawem się to zmieni.

Prezydent? Powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy poszło zaproszenie, bo ja się tym nawet nie zajmowałem, tylko główni organizatorzy. Oczywiście, jeśli prezydent by chciał, to zawsze jest mile widziany. Zresztą poprzedni prezydent lubił przyjeżdżać na skoki, bo to narciarz. Nowego prezydenta jeszcze nie miałem okazji poznać, mam nadzieję, że poznam

- Fajnie, że to kibic, ale głównie piłki nożnej i boksu. Mam nadzieję, że sporty zimowe też mu będą bliskie - dodał Małysz dla Sport.pl.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

Adam Małysz AFP