Siedem krajów chce organizować ME w piłce ręcznej. Skandynawowie działają wspólnie

Siedem krajów będzie liczyć się w walce o organizację Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet w najbliższych latach. Dania, Szwecja i Norwegia zgłosiły wspólne kandydatury dla wszystkich czterech turniejów odbywających się między 2026 i 2028 rokiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Inter Mediolan - AS Roma 3-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

O kandydaturach poinformował na swojej stronie Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Do obsadzenia pozostają dwa ME mężczyzn (styczeń-luty 2026, styczeń 2028) oraz ME kobiet (grudzień 2026, listopad-grudzień 2028).

Skandynawowie łączą siły

Reklama

Dania, Szwecja i Norwegia zgłosiły chęć organizacji w każdym z czterech przypadków, w różnych kombinacjach - hasłem przewodnim tych państw jest "Skandynawia łączy".



Kolejnym kandydatem są Szwajcarzy, którzy chcieliby przygotować Mistrzostwa Europy mężczyzn w 2026 lub 2028 roku. Gdyby aplikacja ta została rozpatrzona pomyślnie, oznaczałoby to powrót imprezy tej rangi do Szwajcarii po minimum 20 latach - ostatni raz kraj ten organizował męskie ME w 2006 roku.



Trójka debiutantów - Rosja, Portugalia i Hiszpania

Debiutantami wśród organizatorów chcą być Rosjanie, którzy ubiegają się o Euro 2026 kobiet. Turniej odbyłby się w Moskwie oraz Sankt Petersburgu, każde z miast przygotowałoby pod tym kątem po dwa obiekty.

Także Hiszpania i Portugalia zabiegają po raz pierwszy o zawody na poziomie europejskim. Wspólna kandydatura, reklamowana hasłem "Gramy pod jednym hymnem" dotyczy Euro 2028 mężczyzn.

Decyzja EHF w listopadzie

Termin składania stosownych dokumentów minął w poniedziałek. Decyzja co do organizatorów turniejów w ciągu najbliższych 5-7 lat zapadnie w listopadzie tego roku na kongresie EHF (Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej).



Najbliższe ME mężczyzn odbędą się na Słowacji i Węgrzech (2022), z kolei ME kobiet w tym samym roku zorganizują Słowenia, Czarnogóra i Macedonia Północna.



Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / materiały promocyjne

PaCze