Robert Lewandowski znalazł się w ścisłym gronie nominowanych do nagrody dla najlepszego zawodnika na gali Globe Soccer Awards. Trofeum powędrowało jednak w ręce Viniciusa Juniora, który sięgnął wcześniej po nagrodę FIFA Best. Występy Polaka nie znalazły uznania w oczach fanów, ani jury. Kontrowersje budził fakt, że zabrakło go nawet w gronie nominowanych do tytułu dla najlepszego napastnika roku.