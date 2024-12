NAJLEPSZA SIÓDEMKA 18. SERII ORLEN SUPERLIGI

Zespół z Kwidzyna zostaje w grze o play-offy. 32-letni golkiper dołożył nie cegiełkę, ale dużą cegłę do zwycięstwa we Wrocławiu. Odbił 16 piłek, co przełożyło się na 46 procent skuteczności. Dobrze współpracował z obroną. Wyciągnął też kilka sytuacji sam na sam.