Iga Świątek nie wytrzymała ciśnienia. Ostrzeżenie tuż przed startem sezonu

Świątek studzi oczekiwania przed United Cup. Stare nawyki na korcie mogą okazać się zgubne

Liderką polskiej ekipy będzie naturalnie Iga Świątek , która w poprzedniej edycji zakończyła zwycięsko siedem z ośmiu potyczek . Teraz jej tenis ma być jeszcze większą udręką dla rywali. To za sprawą nowego trenera Wima Fissette'a. Belg został zatrudniony we wrześniu. Czy zdołał już udoskonalić warsztat swojej podopiecznej?

- To dopiero okaże się podczas meczów, bo jednak treningi to co innego - odpowiada Świątek. - To nie jest tak, że przychodzą nowi trenerzy i wszystko zmieniają. Ten okres przygotowawczy, który razem przepracowaliśmy, nie był jakiś bardzo długi - właściwie trwał 14 dni.