Niespodziewana zmiana w Lublinie. Trenerski powrót po latach

Pierwsza połowa listopada nie była udana dla trzeciego zespołu poprzedniego sezonu ORLEN Superligi Kobiet, który najpierw musiał uznać wyższość KPR-u Gminy Kobierzyce, a kilka dni później w dwumeczu z hiszpańskim Super Amara Bera Bera nie wywalczył awansu do fazy grupowej Ligi Europejskiej.

- Wierzę nadal w ten zespół i staram się brać na braki to co się dzieje w związku z porażkami. I z tym, że komuś nie odpowiada nasz styl gry czy moje decyzje. Na pewno nie ukrywam, że bardzo trudno pracować w takiej atmosferze i jest to dla mnie duże wyzwanie - mówiła podczas listopadowej konferencji prasowej Edyta Majdzińska. Reklama

Nic nie wskazywało na to, by miało dojść do zmiany na stanowisku szkoleniowca MKS-u FunFloor Lublin. Na początku grudnia pojawił się jednak oficjalny komunikat klubu, w którym ogłoszono, że za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt wiążący MKS FunFloor Lublin i Edytę Majdzińską. Nazwisko nowego trenera poznaliśmy dopiero dwa dni później, a został nim Paweł Tetelewski. To uznany szkoleniowiec w środowisku piłki ręcznej, który wywalczył m.in. mistrzostwo Polski z Vistalem Gdynia w 2017 roku.

MKS FunFloor Lublin to drużyna pełna fantastycznych indywidualności. Moim zadaniem jest sprawienie, by te gwiazdy piłki ręcznej stały się drużyną, która będzie walczyć od pierwszej do ostatniej minuty. Chcę, aby był to zespół, który jest zgranym kolektywem na boisku i poza nim. By każda zawodniczka wiedziała, że może liczyć na resztę zespołu, który walczyć będzie o jeden cel ~ powiedział Paweł Tetelewski, trener MKS-u FunFloor Lublin.

W pierwszym spotkaniu pod wodzą nowego trenera trzeci zespół poprzedniego sezonu ORLEN Superligi Kobiet zmierzy się na wyjeździe z MKS-em URBIS Gniezno, a spotkanie zaplanowano na niedzielne południe 29 grudnia 2024 roku. W przypadku zespołu prowadzonego przez Roberta Popka będzie to trzecia szansa na pokonanie jednego z rywali w walce o medale w tych rozgrywkach. Wcześniej gnieźnianki wyraźnie przegrały z KGHM MKS Zagłębiem Lubin i nieznacznie uległy KPR-owi Gminy Kobierzyce.

Przyśpieszony powrót

Zgodnie z terminarzem rozgrywek 9. seria ORLEN Superligi Kobiet powinna zostać rozegrana w dniach 28-29 grudnia, jednak tydzień wcześniej do gry powrócą zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. Ich rywalem w wyjazdowym spotkaniu będzie nieobliczalny beniaminek - SPR Sośnica Gliwice. Reklama

- To jeden z rywali, który nic nie musi, my natomiast wychodzimy na parkiet w roli faworyta. Trzeba pamiętać, że jeśli wejdzie się w taki mecz źle, to mogą być w nim później nerwowe momenty. Mam nadzieję, że pojedziemy do Gliwic i rozegramy to spotkanie na własnych warunkach - wyjaśniała Bożena Karkut, trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Emocjonujący weekend

Tydzień później zostanie rozegrane spotkanie pomiędzy Energa Startem Elbląg i Młynami Stoisław Koszalin. Faworytem będą gospodynie, które po meczach z MKS-em FunFloor Lublin i KGHM MKS Zagłębiem Lubin będą chciały powrócić na zwycięską ścieżkę. Podopieczne Krzysztofa Przybylskiego przystąpią natomiast do tego spotkania osłabione brakiem Zsofiii Csavar, której kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

W niedzielę 29 grudnia czekają nas natomiast starcia pomiędzy Energa Szczypiorno Kalisz i KPR-em Ruch Chorzów oraz Piotrcovią Piotrków Trybunalski i KPR-em Gminy Kobierzyce. Trenerka Monika Cholewa w pozostałej części sezonu ORLEN Superligi Kobiet będzie miała do dyspozycji jedną zawodniczkę więcej, a jest nią powracająca do zespołu Paulina Kucharska. Niełatwe zadanie czeka aktualne wicemistrzynie Polski, które serię trzech wyjazdowych spotkań rozpoczną od starcia w Piotrkowie Trybunalskim. Reklama

To drużyna, która wydaje się być z tygodnia na tydzień coraz pewniejsza siebie. Dodatkowo nasze wyjazdowe spotkania z Piotrcovią Piotrków Trybunalskim zawsze miały wyrównany przebieg. Do zdrowia powróciła już Romana Roszak, więc przystąpią one do tego meczu w najsilniejszym składzie. Czeka nas bardzo trudne spotkania, a na końcowy wynik będzie miała dyspozycja dnia ~ ocenił Marcin Palica, trener KPR-u Gminy Kobierzyce.

Terminarz 9. serii ORLEN Superligi Kobiet

Sośnica Gliwice - KGHM MKS Zagłębie Lubin (sobota 21 grudnia, godz. 16)

Energa Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin (sobota 28 grudnia, godz. 18)

MKS URBIS Gniezno - MKS FunFloor Lublin (niedziela, 29 grudnia, godz. 12:30)

Energa Szczypiorno Kalisz - KPR Ruch Chorzów (niedziela 29 grudnia, godz. 16)

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KPR Gminy Kobierzyce (niedziela 29 grudnia, godz. 16)