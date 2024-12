Wiele wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny już niebawem zadebiutuje w barwach FC Barcelona. Od kilku tygodni w hiszpańskich mediach jest głośno o występie Polaka w styczniowym meczu Pucharu Króla. Na razie nie ma jednak większych nadziei, że Szczęsny wskoczy do bramki Blaugrany na dłużej, co ma swoje uzasadnienie w dobrej postawie Inakiego Peni. Tomasz Ćwiąkała na swoim kanale na YouTube przedstawił świetne statystyki hiszpańskiego bramkarza.