To był jeden z ostatnich projektów Franciszka Smudy. Teraz udało się go dokończyć

Trener chorował na białaczkę. Od swojego brata otrzymał przeszczep szpiku i cały czas walczył o powrót do zdrowia. To wtedy uznał, że pacjentom przydałby się poradnik dotyczący ćwiczeń , jakie mogą i powinni wykonywać.

Franciszkowi bardzo zależało na tym projekcie, bardzo cieszył się z tej inicjatywy. Chciał pomagać innym pacjentom i wiem, że chciałby, aby to, co zostało rozpoczęte, było kontynuowane przez kolejne pokolenia

- To co zaczęłam z panem Franciszkiem, kontynuuję teraz z jego przyjaciółmi . OnkoSport to wschodząca gwiazda w dziedzinie onkologii - mówiła podczas listopadowej prezentacji Urszula Smok.

- Trener Smuda był bardzo pracowity, skoncentrowany na celu i nigdy nie odpuszczał. Miał jeszcze wiele planów do zrealizowania. Kiedy spotkałem panią Urszulę Smok wiedziałem, że to będzie misja, którą trzeba będzie wykonać dla trenera oraz wszystkich tych, którym tak bardzo chciał udzielić pomocy, motywacji, impulsu do działania w postaci tego poradnika ćwiczeń. Myślę, że to początek drogi do tego, żeby tę perspektywę rozszerzyć - zaznacza Pączko.