Polki zaskoczyły Europę. Waży się przyszłość trenera, Szmal stawia sprawę jasno

Z przytupem po raz pierwszy w życiu stery w ZPRP objął Sławomir Szmal . Były znakomity bramkarz błyskawicznie zabrał się do pracy i już ma pierwsze dobre informacje. Kibice cieszą się przede wszystkim z niedawnych wieści, które nadeszły prosto z Wiednia. Nasz kraj ugości mistrzostwa Europy mężczyzn w 2030 roku . Dwa lata później polskim kibicom zaprezentują się czołowe kobiece reprezentacje na kontynencie. Współorganizujemy też turniej w 2026.

"Bardzo cieszymy się z tego faktu, bo oznacza on wiele nowych szans na promocję dyscypliny. Będziemy chcieli wykorzystać tę szansę przede wszystkim do popularyzacji piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Będzie to także szansa dla obecnych zawodników, którzy znów będą mogli reprezentować nasz kraj podczas najważniejszych turniejów przed własną publicznością" - przekazał uradowany Sławomir Szmal.