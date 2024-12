Sensacja w Piotrkowie. Festiwal strzelecki w Kielcach. Wybrzeże zdobyło Opole

Chrobry rozpoczął spotkanie bardzo dobrze, bo od uzyskania pięciobramkowej przewagi. Gospodarze poprawili się szybko. Doprowadzili do remisu, ale przed przerwą goście znów odskoczyli na trzy bramki. Po zmianie stron podopieczni Michała Matyjasika ponownie złapali kontakt, a w 42. minucie wyszli na swoje pierwsze prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Świetne zawody rozegrał Piotr Rutkowski, który zdobył dziewięć bramek. Jego ostatni rzut, przy sygnalizacji gry pasywnej na jednym podaniu, zapewnił Piotrkowianinowi piąte zwycięstwo w sezonie.

- Wielki szacunek dla chłopaków za ten mecz. Przyjechaliśmy z Gdańska w piątek nad ranem i tak naprawdę mogłem zrobić tylko lekki rozruch przed pojedynkiem z Chrobrym. Daliśmy z siebie wszystko, co mogliśmy. Fantastycznie wspierała nas publiczność, a te trzy wywalczone punkty są niezwykle cenne. Pozwalają nie tylko utrzymać bezpieczną przewagę nad strefą spadkową, ale i utrzymać kontakt z drużynami z miejsc 8-11. Teraz czeka nas odpoczynek, a po Nowym Roku bierzemy się do pracy - powiedział Michał Matyjasik.

Festiwal strzelecki urządzili sobie zawodnicy Industrii Kielce , którzy w sobotę rozgromili przed swoimi kibicami Zagłębie Lubin 52:22. To najwyższy wynik tego sezonu ORLEN Superligi. Wydarzeniem meczu był powrót do gry egipskiego lewego rozgrywającego Hassana Kaddaha, który

- W marcu wielu mówiło, że to dla niego może być koniec kariery. Dla mnie jako trenera, ale też człowieka, to niesamowita rzecz ponownie widzieć go na boisku. Chcieliśmy zrobić mu taki prezent przed powrotem do domu, żeby znów poczuł się zawodnikiem. Jest bardzo szczęśliwy. Swoją bramkę świętował tak, jakby trafił na igrzyskach. Krok po kroku będzie dochodził do siebie. Musimy mieć dużo cierpliwości i może za trzy, cztery miesiące wróci na poziom, którego oczekujemy - tłumaczył Tałant Dujszebajew szkoleniowiec Industrii Kielce.