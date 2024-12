Wielkie obawy, drżą o swoją gwiazdę. Grozi im głośny spadek

Krono-Plast Włókniarz uzbierał górę pieniędzy dla Leona Madsena. To wszystko tylko po to, żeby Duńczyk pozostał z nimi na kolejny sezon. Jak się później okazało, Madsen złamał dane słowo, więc cała pula została przeznaczona na kontrakt Jasona Doyle’a. Poziom Australijczyka jednak znacząco odbiega od byłego lidera klubu z Częstochowy. Tym bardziej, że to na jego barkach będzie ciążył los całego zespołu. Zresztą brutalnie przekonali się o tym już w Krośnie i Grudziądzu. Ponadto 39-latek jest po fatalnej kontuzji, musiał przejść rekonstrukcję barku. Kibice mają obawy, ponieważ Doyle notuje częste upadki. Strata tego zawodnika w trakcie rozgrywek będzie skutkować głośnym spadkiem do niższej ligi.