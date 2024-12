Był w klubie Golloba. To może być jego "last dance"

Ivacic do ligi polskiej trafił stosunkowo późno - bo w wieku 27 lat. Przed sezonem 2018 uwierzono w niego w Bydgoszczy, gdzie spędził łącznie trzy sezony. Słoweniec miał cieplarniane warunki do rozwoju, szybko otoczyli go ludzie, którzy po prostu chcieli mu pomóc. Z punktu widzenia Polonii zdało to efekt, gdyż przez ten czas bydgoski klub awansował w hierarchii, wspinając się na drugim poziom rozgrywkowy. A Ivacic w kluczowym, finałowym meczu, był jednym z największych bohaterów.

