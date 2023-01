Reprezentacja Polski na zakończenie Turnieju Noworocznego w Spodku odniosła efektowne zwycięstwo 29-18 nad Belgią. Oznacza to, że wygrała cały turniej.

Patryk Rombel po meczu był zadowolony. - Ten turniej dał odpowiedź na pytania dotyczącego składu na mistrzostwa świata. Ogłoszę go zawodnikom, dowiedzą się ode mnie, byłoby nie fair, gdyby dowiedzieli się z mediów. Ja już ten skład znam, turniej mi to tylko potwierdzić. Mogę wam tylko powiedzieć, że ja na mistrzostwach będę na pewno - zażartował selekcjoner. - Teraz przede mną najtrudniejsze: spotkanie się z zawodnikami, którzy tyle przecież z siebie dali i powiedzieć im: "przepraszam, to nie ty, wybrałem kogoś innego" - dodał.