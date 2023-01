As Sportu Interii - to angażujący kibiców i sportowców plebiscyt. Jest złożony z fazy wstępnej (4 - 11 stycznia) i rund pucharowych (13 stycznia - 3 luty) rozgrywanych w formie emocjonujących pojedynków pomiędzy zawodnikami, którzy reprezentują często zupełnie odmienne dyscypliny. W ubiegłym roku w ramach Plebiscytu doszło do starcia m.in. Roberta Lewandowskiego (piłka nożna) z Janem-Krzysztofem Dudą (szachy), Igi Świątek (tenis) z Dawidem Tomalą (chód sportowy) czy Anity Włodarczyk (rzut młotem) z Hubertem Hurkaczem (tenis).