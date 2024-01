Sekunda do końca, piękna bramka i dzika radość. Znów jest o nim głośno

Ostatnie sekundy meczu o brązowy medal mistrzostw świata w 2015 roku, Hiszpanie prowadzą z Polską 24:23 i wtedy pojawia się on. Oddał potężny rzut, trafił, doprowadził do dogrywki i w ostatecznym rozrachunku okazał się kluczowym graczem biało-czerwonych, którzy sięgnęli po brązowy medal. Polska po dogrywce zwyciężyła wówczas 29:28. Michał Szyba został wybrany MVP tamtego spotkania , a komentatorzy porządnie zdarli sobie gardła krzycząc z radości po jego bramce.

Swego czasu eksperci postrzegali go za jeden z największych talentów polskiej piłki ręcznej , który może być godnym następcą Marcina i Krzysztofa Lijewskich. Szyba rozegrał dla kadry łącznie 80 spotkań, jednak swojego potencjału nie udało mu się do końca wykorzystać. Po udanych mistrzostwach świata z 2015 roku jego rola w reprezentacji stopniowo malała. Tałant Dujszebajew, a później Piotr Przybecki nie widzieli dla niego miejsca. Po igrzyskach w Rio de Janeiro z 2016 roku w drużynie zagrał jeszcze tylko dwa spotkania.

Michał Szyba zdecydował się zakończyć karierę wobec braku atrakcyjnych ofert

Ostatnie lata jego kariery to niestety równia pochyła. Zawodnik przez wiele miesięcy szukał klubu, a w listopadzie deklarował, że jeśli do stycznia nie pojawi się żadna atrakcyjna oferta, zdecyduje się na zakończenie kariery. I tak też zrobił, o czym poinformował niedawno w programie TV Sport "7 dni sport". Ostatnią drużyną w jego karierze były Azoty Puławy, do których wrócił po latach