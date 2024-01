Ale sztos, najpiękniejsze trafienie w turnieju. Niewiele dało, rozpacz po meczu

Mecz ostatniej szansy dla Islandii. Francja miała komfortową sytuację

Islandia przystępowała do tego spotkania z zerowym dorobkiem, praktycznie z nożem na gardle. Jedynie zwycięstwo pozwalało jej marzyć jeszcze o półfinale, ale też rywalizować z Austrią czy Portugalią o miejsce w turnieju przedolimpijskim. To też skutek kiepskich mistrzostw świata rok temu - dwunastego miejsce w polsko-szwedzkim turnieju. Francja jest zaś gospodarzem tego turnieju, chce godnie uczcić pożegnanie legendy piłki ręcznej Nikoli Karabaticia - z pewnością świetnie się w spokoju przygotuje do tego, by obronić złoto z Tokio.