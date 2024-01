Świetnie zaczęli, skradli serca kibiców. Kontuzja, zapaść i po marzeniach - nie podbiją Europy

Gdy w pierwszym spotkaniu mistrzostw Europy Chorwacja rozbiła Hiszpanię 39:29 , w mediach społecznościowych pojawiło się wiele opinii, że oto zespół prowadzony teraz przez Gorana Perkovaca może nawiązać do najlepszych momentów w swojej historii. W tamtym spotkaniu aż 10 bramek zdobył Ivan Martinović - rozgrywający, który w ostatnim meczu Bundesligi aż 15 razy trafił dla Melsungen w starciu z Hannoverem/Burgdorf .

Tyle że w drugim pojedynku z Austrią doznał kontuzji barku, wypadł z kadry, zastąpił go w niej Mateo Maraš . Chorwacka drużyna wiele straciła na jakości, być może właśnie dlatego prawdopodobnie nie powalczy o medal w mistrzostwach Europy. A Węgrzy wciąż taką szansę mają , choć tak naprawdę niczym nie imponują, grają trochę toporną piłkę ręczną.

Pierwszy kwadrans dla Węgier, drugi dla Chorwacji. Wynik kręcił się wokół remisu

Dla Węgier czwartkowa porażka z Austrią 29:30 musiała być ciężkim przeżyciem , ale nie zabrała im szans na awans do strefy medalowej. Warunkiem ich podtrzymania była jednak wygrana z Chorwacją - i od początku podopieczni Chemy Rodrigueza grali niezwykle konsekwentnie. Trafiał Gábor Ancsin , sporo dobrej roboty na kole wykonywał Bence Bánhidi , po kwadransie było już 9:5 dla ich drużyny. Zaskakująco dobrze bronił też László Bartucz , a Chorwaci mieli spore problemy w ataku pozycyjnym.

Często jednak w tym turnieju jest tak, że po kwadransie wszystko się zmienia, przegrywający zespół nagle łapie wiatr w żagle i całkowicie zmienia przebieg spotkania. Tak jak właśnie Chorwaci, mimo że dostawali jedną karę za drugą. Zdołali odrobić większość strat , pierwszą połowę przegrali tylko 13:14. A to zapowiadało arcyciekawą drugą połowę.

Węgier zamieszany w dwa zajścia, VAR w użyciu. Trudne zadanie dla sędziów

A w niej nadal była to rywalizacja dwóch bardzo podobnych drużyn, wciąż Chorwaci gonili Węgrów - i dogonić nie mogli. A Węgrzy nie mogli z kolei uciec na jakiś większy dystans, mimo, że znów grali w przewadze.

Przez ponad osiem minut obie drużyny zdobyły po jednej bramce, obaj bramkarze (Bartucz i Matej Mandić) podbijali swoje statystyki, w końcu nie wytrzymał trener Chorwatów Goran Perkovac . I to się opłaciło - w 39. minucie akcję napędził Igor Karačić, trafił wkrętką Mateo Maraš - zrobiło się 15:15. A już w 40. minucie, gdy rzucił Filip Glavaš , "Hrvatska" wygrywała drugi raz w tym meczu - 17:16. Ani razu jednak nie była w stanie odskoczyć na większych dystans, choćby dwóch bramek.

Węgrzy wygrali to spotkanie, bo w ostatnich minutach popełnili mniej banalnych błędów. Chorwaci mieli z tym problem - a to Tin Lučin podał prosto w ręce zagrywając przez dwie pozycje, a to w jego ślady poszedł Zvonimir Srna.