Polska - Belgia. I połowa: strzelecki popis Szymona Sićko

Mecz rozpoczął się świetnie dla Polski, pierwszego gola gospodarze zdobyli już w 33. sekundzie: Szymon Sićko zdobył go mocnym rzutem z lewej strony. Naszą drużynę głośno dopingowali kibice , których na trybunach nie brakowało. Zaraz potem Sićko dołożył drugą i trzecią bramkę. Belgowie starali się odgryźć, ale momentami nasi tłamsili wręcz rywali - jak choćby wówczas gdy Piotr Jędraszczyk minął obrońców i rzucił pod poprzeczkę! Kolejne bramki dorzucał swobodnie grający Sićko, który zdobywał je przeróżnie: jedną zdobył rzucając tyłem, będąc jednocześnie faulowanym! Brawo, to było bardzo efektowne.

Było już 10-3! Polacy mogli nawet prowadzić wyżej, ale belgijski bramkarz Jeff Lettens bardzo dobrze bronił... rzuty karne. Pojedynki przegrali z nim Arkadiusz Moryto i Jan Czuwara . Dopiero w drugiej połowie pokonał go w ten sposób Przemysław Krajewski (ale potem też zmarnował kolejną szansę) . Ogółem Lettens obronił cztery rzuty karne! Goście zaczęli gonić i zdobyli cztery bramki z rzędu. Selekcjoner Patryk Rombel wziął czas. Po przerwie Polacy na powrót zaczęli grać skutecznie.

Polska - Belgia. II połowa: odjazd Biało-Czerwonych

Początek drugiej połowy był bardzo wyrównany. Polacy jednak grali bardziej skutecznie od rywali, wraz z tym przyszła swoboda i luz. Mogliśmy zobaczyć piękne akcje - jak choćby przy bramce numer 20 kiedy nasi tak rozklepali Belgów, że Moryto tylko dopełnił formalności. Polakom sprzyjało też szczęście: kiedy piłka odbijała się na przykład od słupka to wracała do nich i mogli skutecznie dobić jak choćby Bartłomiej Bis. Rozluźnieni Polacy z uśmiechem zdobywali kolejne bramki. Publiczność w Spodku szalała. Niech tak to wygląda na mistrzostwach świata!